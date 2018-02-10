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Şanlıurfa'da sosyal medya operasyonunda 11 gözaltı

Şanlıurfa'da terör örgütü PYD-PKK-KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da sosyal medya operasyonunda 11 gözaltı

Şanlıurfa'da terör örgütü PYD-PKK-KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya yazılı göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak yollardan Türkiye'ye giren PYD-PKK-KCK terör örgütü mensupları, işbirlikçileri ve sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerin belirlediği adreslere düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız bir tabanca ve 176 mermi, örgüte müzahir 65 kitap, 6 dergi, 5 kıyafet, çok sayıda örgütsel doküman ve materyaller ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #pyd #kck #pkk #sosyal medya #şanlıurfa
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