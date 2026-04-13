Şanlıurfa merkezli 8 ilde DEAŞ operasyonu: 18 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 8 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 36 kişi gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18’i tutuklanırken 18’i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Şanlıurfa merkezli 8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 36 şüpheliden 18’i tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçen hafta geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şanlıurfa merkezli olmak üzere Ankara, İstanbul, Gaziantep, Diyarbakır, Aydın, Samsun ve İzmir’de belirlenen 39 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 18’i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

