banner1005
Feci kaza
Feci kaza
Mahir Ünal'dan YSK açıklaması
Mahir Ünal'dan YSK açıklaması
Türkiye'den Fransa'ya tepki
Türkiye'den Fransa'ya tepki
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Şanlıurfa Suruç'ta trafik kazası: Hakkı Ada hayatını kaybetti, 2 yaralı

Şanlıurfa Suruç'ta ehliyetsiz olduğu belirtilen sürücünün kullandığı aracın, otomobil ve tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa Suruç'ta trafik kazası: Hakkı Ada hayatını kaybetti, 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mehmet Ertuğrul Doğan idaresindeki 27 YC 649 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 42. kilometresinde önünde seyreden Hakkı Ada yönetimindeki 63 FA 476 plakalı otomobil ve karşı yönden gelen Harun Aydın'ın kullandığı 47 AAH 96 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada sürücüler Doğan ve Ada ile Suriye uyruklu İbrahim Faraç ve Hallavi Muhammet yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hakkı Ada, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, sürücülerden Mehmet Ertuğrul Doğan'ın ehliyetinin olmadığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #hakkı ada #şanlıurfa #suruç
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.