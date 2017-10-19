Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 10 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüne yönelik yaptıkları çalışmalarda, bazı kişilerin sosyal medyadan PKK/KCK propagandası yaptıklarını belirledi.
Viranşehir merkez ve kırsaldaki bazı mahallelere operasyon düzenleyen ekipler, 10 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 10 zanlı gözaltına alındı.
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