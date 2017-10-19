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Şanlıurfa Viranşehir'de sosyal medya operasyonu: 10 gözaltı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa Viranşehir'de sosyal medya operasyonu: 10 gözaltı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 10 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüne yönelik yaptıkları çalışmalarda, bazı kişilerin sosyal medyadan PKK/KCK propagandası yaptıklarını belirledi.

Viranşehir merkez ve kırsaldaki bazı mahallelere operasyon düzenleyen ekipler, 10 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #şanlıurfa #viranşehir #sosyal medya #pkk #kck #gözaltı
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