Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 10 zanlı gözaltına alındı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüne yönelik yaptıkları çalışmalarda, bazı kişilerin sosyal medyadan PKK/KCK propagandası yaptıklarını belirledi.



Viranşehir merkez ve kırsaldaki bazı mahallelere operasyon düzenleyen ekipler, 10 kişiyi gözaltına aldı.



Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.