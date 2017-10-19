ŞANLIURFA'da, oynarken içine girip uyudukları toplanan pamukların yığınının arasına girerek havasız kaldıkları belirlenen 2'si kardeş 3 çocuk havasızlıktan öldü.

Olay, gece saatlerinde Şanlıurfa Güzeller Mahallesi'nde meydana geldi.



Ulucanlar Mahallesi'nde oturan 14 yaşındaki Harun Tekdağ, kardeşi 12 yaşındaki Ali ve kuzeni 14 yaşındaki Hüseyin Tekdağ ile birlikte Güzeller Mahallesi'ndeki pamuk tarlalarına oynamaya gitti.



Tarladan toplanıp bırakılan pamuk yığınının içine girip uykuya kalan çocuklardan haber alamayan aileleri, onları aramaya başladı.



Çocukların sık sık gittikleri tarlayı da arayan aileleri, çocuklarını pamuk yığınında hareketsiz buldu.



İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede öldükleri saptanan çocukların cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Yapılan ilk incelemede çocukların havasızlıktan öldükleri belirtildi.







