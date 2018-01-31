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Şanlıurfa’da dev operasyon! Kodlar çözüldü, baskın başladı

Şanlıurfa, Harran Cumhuriyet Başsavcılığı, 43 ilde 94 kişiyi telefon yoluyla kendisini polis, savcı ya da önemli mevkilerdeki kamu görevlisi gibi tanıtarak milyonlarca lira dolandıran Harran merkezli bir şebekeye operasyon başlattı.

Şanlıurfa’da dev operasyon! Kodlar çözüldü, baskın başladı

Operasyonlar kapsamında bugüne kadar peyderpey 70 kişi tutuklanmıştı. Milliyet'te yer alan haber göre; bugün ise şebekenin kalan 24 üyesi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis şebeke üyelerinin evlerine baskın yaptı. Operasyon kapsamındaki şebekenin şimdiye kadar tespit edilebilen dolandırıcılık miktarı yaklaşık 5 milyon lira...

KODLAR ÇÖZÜLDÜ

Soruşturma sürecinde dolandırıcılık şebekesinin kodları da çözüldü. Tespitlere göre şebeke mağdurları arayarak dolandıran şahıs “atıcı”, dolandırılan mağdurdan parayı almaya giden “eldenci”,  parayı almaya giden olmadığında paranın aktarılacağı hesabı ayarlayan kişiye ise “Hesapçı” deniyor.  Şebeke Suriyeli mülteciler adına çıkarılmış telefon hatları kullanıyor. Bu da soruşturmalarda sonuç almayı zorlaştırıyor.

SON 1 YILDA 370 KİŞİ TUTUKLANDI

Akçakale ve Harran Cumhuriyet Başsavcılıklarınca’ son bir yılda yürütülen soruşturmalarda Akçakale'de yaklaşık 8 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan  300 kişi; Harran’da ise yaklaşık 5 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan 70 kişi telefon dolandırıcılığı suçundan tutuklandı.

Etiketler; #şanlıurfa #Harran Cumhuriyet Başsavcılığı #operasyon
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