Şanlıurfa’da dev silah operasyonu! Taşların altından cephanelik çıktı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Taşların altına gizlenmiş silah ve mühimmatlar dikkat çekti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Şanlıurfa’da dev silah operasyonu! Taşların altından cephanelik çıktı
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Viranşehir ilçesinde önceden belirlenen 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda çok sayıda uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirilirken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 3 uzun namlulu piyade tüfeği, G1 piyade tüfeği, 11 tabanca, 14 tüfek, 27 şarjör ve tam 2 bin 683 mermi ele geçirildi. Ayrıca balistik yelek, uyuşturucu maddeler ve suçtan elde edildiği değerlendirilen üç motosiklet de bulundu.

Jandarma tarafından paylaşılan operasyon görüntülerinde, ekiplerin arazide yaptığı aramalarda taşların altına gizlenmiş silah ve mühimmatların çıkarıldığı görüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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