Şanlıurfa'da feci çarpışma: Baba ve iki oğlu can verdi

Şanlıurfa-Haliliye hattında, Kırsal Konuklu Mahallesi yakınlarında dün akşam saatlerinde trafik faciası yaşandı.

Halil F. idaresindeki otomobil ile Halil O. yönetimindeki araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir şekilde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik gücü sevk edildi.

HASTANEDE ACI HABER: BABA VE OĞULLARI HAYATA TUTUNAMADI

Kaza sonrası hurdaya dönen araçlardan çıkarılan yaralılar; Halil, İsmail ve Adnan F. ile diğer sürücü Halil O., 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa’daki hastanelere ivedilikle nakledildi.

Ancak hastaneden gelen haberler yürekleri dağladı. Aynı araçta bulunan baba Adnan F. ile oğulları İsmail ve Halil F., doktorların tüm çabalarına rağmen hayata gözlerini yumdu. Bir ailenin üç ferdinin aynı kazada yaşamını yitirmesi kentte büyük üzüntü yarattı.

1 YARALININ DURUMU KRİTİK

Kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü Halil O.’nun ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Güvenlik güçleri, yolun bir süre trafiğe kapanmasına neden olan ve üç cana mal olan kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Bölgedeki trafik akışı, araçların enkazının kaldırılmasının ardından normale döndü.