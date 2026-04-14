Şanlıurfa'da liseye silahlı saldırı!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrenci tarafından düzenlendiği öne sürülen silahlı saldırıda yaralıların olduğu iddia edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Hasan Çelebi Mahallesi'nde yer alan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde silahlı saldırı olayı meydana geldi. Bir öğrenci tarafından gerçekleştirildiği ileri sürülen saldırıda, okul içerisindeki bazı öğrencilerin yaralandığı iddia edildi. Durumun bildirilmesi üzerine lise ve çevresine hızla sağlık, polis ve özel harekat ekipleri yönlendirildi.

ÖĞRENCİLER REHİN ALINDI

Lise binası içerisinde silahlı bir şekilde bulunan saldırganın, bazı öğrencileri rehin aldığı öne sürüldü. Olay yerine ulaşan güvenlik güçleri okul çevresinde güvenlik önlemleri alırken, ekiplerin müdahalesiyle içeride bulunan öğrencilerin büyük bir bölümü binadan güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Meydana gelen silahlı saldırı sırasındaki anlar, cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Bölgeye sevk edilen özel harekat polisleri ve diğer güvenlik güçlerinin, okul binasındaki saldırganı etkisiz hale getirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar olay yerinde devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

