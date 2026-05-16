Şanlıurfa’da mezarlıkta 21 cenin bulundu: Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Şanlıurfa’da mezarlıkta bulunan plastik varilin içinden çıkanlar şok etkisi yarattı. Yeni Mezarlık’ta bulunan varilin içerisinde 21 insan cenini olduğu belirlendi.

İddiaya göre mezarlık ziyaretine giden vatandaşlar, çöp attıkları bir varilin içerisinde kaplara konulmuş insan ceninlerini fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

HASTANE ETİKETİ İDDİASI

Bulunan ceninlerin üzerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ait etiketler olduğu öne sürüldü. Polis ekipleri, ceninlerin mezarlığa kim tarafından getirildiğini ve neden gömülmeyerek bir kenara bırakıldığını belirlemek için çalışma başlattı.

Düşük ve kürtaj sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen ceninler için bölgede güvenlik önlemi alındı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bulunan ceninler, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor.