Şanlıurfa’da örgüte bir darbe daha: Sabotajcı terörist ikna edilerek teslim oldu
Şanlıurfa’da yürütülen titiz ikna çalışmaları sonucunda, Suriye'de terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG saflarında faaliyet gösteren ve kamikaze dron eğitimi aldığı tespit edilen bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece 2025 yılı içinde kentte teslim olan terörist sayısı beşe yükseldi.
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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı’nın koordineli çalışmaları sonucunda, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne mensup bir terörist, yürütülen ikna sürecinin ardından örgütten kaçarak Türkiye’ye sığındı.
Teslim olan teröristin, Suriye’de kamikaze dron eğitimi aldığı ve örgüt içinde sözde sabotajcı olarak görevlendirildiği öğrenildi.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ikna faaliyetleri kapsamında, yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 5’e ulaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı