Şanlıurfa’da örgüte bir darbe daha: Sabotajcı terörist ikna edilerek teslim oldu

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı’nın koordineli çalışmaları sonucunda, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne mensup bir terörist, yürütülen ikna sürecinin ardından örgütten kaçarak Türkiye’ye sığındı.

Teslim olan teröristin, Suriye’de kamikaze dron eğitimi aldığı ve örgüt içinde sözde sabotajcı olarak görevlendirildiği öğrenildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ikna faaliyetleri kapsamında, yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 5’e ulaştı.