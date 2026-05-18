Şanlıurfa'da sahte sağlık raporu şebekesine şafak operasyonu! 45 gözaltı

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından sahte sağlık raporu ve resmi belge düzenleyenlere yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 45 şüpheli gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Kaplan
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve JASAT ekipleri, kent genelinde sahte sağlık raporu ve çeşitli resmi belgeler düzenleyen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, belirlenen 38 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI DA GÖZALTINDA

Gerçekleştirilen baskınlarda, organize şebeke üyesi olduğu iddia edilen ve aralarında sağlık çalışanlarının da yer aldığı 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile sahte evrak ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.

