Şanlıurfa'daki saldırıda yaralanan 10 kişi taburcu edildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki okul saldırısının ardından başlatılan tıbbi müdahaleler sonuç vermeye başladı

Siverek’teki eğitim kurumuna yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası yaralananların sağlık durumlarına ilişkin güncel veriler paylaşıldı. Vali Hasan Şıldak, hastane ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, tedavi süreçleri tamamlanan öğrenci ve öğretmenlerin durumuna dair bilgi verdi.

6 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Valilik koordinasyonunda yürütülen takip neticesinde, 10 vatandaşın hastanelerden taburcu edildiği bildirildi. Mevcut tıbbi tabloya dair ayrıntılar:

  • Taburcu Sayısı: 10 kişi.
  • Mevcut Yaralı Sayısı: 6 kişi.

Genel Sağlık Durumu: Hastanede bulunan 6 yaralının sağlık durumlarının stabil olduğu ve bir öğrencinin tedavi sürecinin olumlu yönde ilerlediği kaydedildi.

SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Vali Şıldak, yaralı aileleriyle bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletirken, adli ve idari süreçlerin yanı sıra rehabilitasyon çalışmalarının da titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı. Devletin ilgili tüm birimlerinin, mağdur olan eğitimci ve öğrencilerin sağlık operasyonlarını anlık olarak takip ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Şanlıurfa okul saldırısı şanlıurfa
