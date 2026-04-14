Şanlıurfa'daki silahlı saldırının görgü tanığı konuştu: "Koşarak içeri girdi, önüne gelene sıktı!"

Olay, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Hasan Çelebi Mahallesi'nde yer alan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 19 yaşındaki bir kişi, elindeki uzun namlulu silahla okulun bahçesine girerek rastgele ateş açtı. Daha sonra okul binasının içerisine yönelen saldırganın açtığı ateş sonucu 16 öğrenci yaralandı.

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ, YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Silah seslerinin duyulması ve yapılan ihbarlar üzerine bölgeye hızla sağlık, polis ve jandarma özel harekat ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan güvenlik güçleri, okulda bulunan öğrencilerin büyük bir bölümünü güvenli bir şekilde tahliye etti. Silahlı saldırıda yaralanan öğrenciler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise saldırının ardından aynı silahla intihar etti.

GÖRGÜ TANIĞI DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Bölgede büyük paniğe neden olan saldırı anlarına şahit olan görgü tanıklarından Gökhan Başaranoğlu, yaşanan korku dolu dakikaları anlattı. Saldırganın doğrudan öğrencileri hedef aldığını belirten Başaranoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"17-18 yaşlarında bir çocuktu. Dış kapıdan içeri girer, girmez elindeki uzun namlulu silahla ateş açmaya başladı. Önce sağa sola, ardından da okula ateş açtı. Daha sonra koşarak okul içerisine girdi. İçerde direkt önüne gelene sıktı. Daha sonra öğrenciler bağırdı, herkes bir yere kaçtı"