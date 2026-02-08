Şans oyunlarıyla mücadele: Para aktaranın kredi notu düşecek

Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı kapsamında 3 kamu bankası mobil şube ve internet bankacılığı sistemlerindeki “şans oyunları” ödeme sekmesini tamamen kaldırdı.

Bu sekme üzerinden kullanıcılar, istedikleri bir şans oyunu sitesini seçerek ilgili hesaba limitsiz şekilde kolayca para aktarımı yapabiliyordu. Yeni düzenleme ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi kamu bankaları bu yöntemle yapılan transferleri engelledi.

KREDİ NOTU DÜŞECEK

Sabah Gazetesinden Barış Şimşek'in haberine göre bankalardan şans oyunları sitelerine para aktaran kişiler “kumar bağımlısı” olarak değerlendirilecek, bu nedenle kredi başvurularında kredi notları düşecek. Bu kişiler “makul şüphe” kapsamında alacakları krediyi kumar oynamak için kullanacağı varsayımıyla kara listeye dahi eklenebilir.

YEŞİLAY VERİLERİ NE ANLATIYOR?

Yeşilay’ın hesaplamalarına göre kumarın Türkiye ekonomisine yıllık maliyetinin 40 milyar dolar. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’ne (YEDAM) yapılan başvuruların yüzde 34’ünü kumar bağımlılığı başvuruları oluşturuyor.

Verilere göre kumara başlama yaşı ortalama 21,41. İlk tercih edilen kumar türü yüzde 65 ile spor bahisleri, bunu da casino oyunları izliyor. Kumar bağımlılığı nedeniyle YEDAM’lara başvuran danışanların yüzde 86,5’i lise ve üzeri eğitim düzeyine sahip kişiler.