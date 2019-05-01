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Şans Topu 1 Mayıs 2019 çekiliş sonucu çıkan numaralar hangileri! İkramiye nereye çıktı?

Şans Topu oyununun 933'üncü hafta çekilişi yapıldı.

Şans Topu 1 Mayıs 2019 çekiliş sonucu çıkan numaralar hangileri! İkramiye nereye çıktı?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 7, 17, 26, 28, 29 ve artı 7 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 933'üncü hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 637 bin 3 lira 50 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 16 kişi 3 bin 981 lira 35'er kuruş, 4 artı 1 bilen 312 kişi 204 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 557 kişi 33 lira 20'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 513 kişi 12 lira 75'er kuruş, 3 bilen 75 bin 839 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 67 bin 854 kişi 4 lira 40'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 196 bin 943 kişi 2 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak. 

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Beykoz ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.


 

Etiketler; #şans topu
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