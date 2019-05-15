Şans Topu oyununun 935'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 7, 12, 22, 31 ve 2 olarak belirlendi.



Şans Topu oyununun 933'üncü hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 423 bin 233 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 15 kişi 4 bin 370 lira 80'er kuruş, 4 artı 1 bilen 264 kişi 248 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 843 kişi 30 lira 80'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 434 kişi 17 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 73 bin 48 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 50 bin 711 kişi 6 lira ve 1 artı 1 bilen 155 bin 239 kişi 3 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.



Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Bursa'nın İznik, İstanbul'un Fatih ve Başakşehir ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 799 bin 454 lira 95 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 870 bin 710 lira 49 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 485 bin 636 lira 25 kuruş aktarıldı.

