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 Şans Topu 21 Şubat çekiliş sonucu!  Şans Topu bilet sorgulama

 Şans Topu oyununun 871'inci hafta çekilişi yapıldı.

 Şans Topu 21 Şubat çekiliş sonucu!  Şans Topu bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 9, 10, 15, 27, 31 ve artı 3 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 701 bin 860 lira 95 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 24 kişi 3 bin 668 lira 35'er kuruş, 4 artı 1 bilen 233 kişi 378 lira 55'er kuruş, 4 bilen 3 bin 624 kişi 32 lira 45'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 801 kişi 19 lira 15'er kuruş, 3 bilen 102 bin 295 kişi 4'er lira, 2 artı 1 bilen 73 bin 518 kişi 5 lira 70'şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 237 bin 204 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 756 bin 97 lira 25 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 169 bin 72 lira 24 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 652 bin 138 lira 68 kuruş aktarıldı.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen kişinin kuponunu, İstanbul'un Kadıköy ilçesinden yatırdığı bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #şans topu
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