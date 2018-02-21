Şans Topu oyununun 871'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 9, 10, 15, 27, 31 ve artı 3 olarak belirlendi.



Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 701 bin 860 lira 95 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 24 kişi 3 bin 668 lira 35'er kuruş, 4 artı 1 bilen 233 kişi 378 lira 55'er kuruş, 4 bilen 3 bin 624 kişi 32 lira 45'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 801 kişi 19 lira 15'er kuruş, 3 bilen 102 bin 295 kişi 4'er lira, 2 artı 1 bilen 73 bin 518 kişi 5 lira 70'şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 237 bin 204 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.



Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 756 bin 97 lira 25 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 169 bin 72 lira 24 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 652 bin 138 lira 68 kuruş aktarıldı.



Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen kişinin kuponunu, İstanbul'un Kadıköy ilçesinden yatırdığı bildirildi.