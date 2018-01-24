Şans Topu'nun 24 Ocak çekiliş sonucu belli oldu. Bu hafta yapılan çekilişte 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 1 milyon 600 bin 841 lira 7 kuruş ikramiye gelecek haftaya devretti. Şans Topu 24 Ocak çekilişinde çıkan sayılar.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 1 milyon 600 bin 841 lira 7 kuruş ikramiye gelecek haftaya devretti.



Şans Topu oyununun 867'inci hafta çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 6, 11, 14, 17, 29 ve artı 11 olarak belirlendi.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 15 kişi 5 bin 478 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 374 kişi 219 lira 85'er kuruş, 4 bilen 3 bin 976 kişi 27 lira 55'er kuruş, 3 artı 1 bilen 9 bin 50 kişi 15 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 105 bin 577 kişi 3 lira 65'er kuruş, 2 artı 1 bilen 72 bin 686 kişi 5 lira 35'er kuruş, 1 artı 1 bilen 224 bin 841 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.



Dağıtılan ikramiye tutarının 1 milyon 917 bin 366 lira 85 kuruş olduğu belirtilen çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 91 bin 135 lira 90 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 608 bin 687 lira 91 kuruş aktarıldı.





