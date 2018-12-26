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Şans Topu 26 Aralık çekiliş sonucu belli oldu

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Şans Topu 26 Aralık çekiliş sonucu belli oldu

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun 915. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 8, 12, 13, 18 artı 9 olarak belirlendi.

 Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi 1 milyon 42 bin 492 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 7 kişi 10 bin 554 lira 70'er kuruş, 4 artı 1 bilen 205 kişi 360 lira 75'er kuruş, 4 bilen 2 bin 660 kişi 37 lira 5'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 288 kişi 19 lira 80'er kuruş, 3 bilen 82 bin 261 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 749 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 202 bin 427 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

5 artı 1 bilen talihlilerin kuponlarını İzmir'in Dikili ve Bursa'nın Nilüfer ilçelerinde yatırdıkları belirtildi. 

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 808 bin 792 lira 35 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 980 bin 877 lira 5 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 547 bin 240 lira 60 kuruş aktarıldı.
(Bitti)

Etiketler; #şans topu
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