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Şans Topu 27 Aralık çekiliş sonucu belli oldu

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Şans Topu 27 Aralık çekiliş sonucu belli oldu

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun 915. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 8, 12, 13, 18 artı 9 olarak belirlendi.

Etiketler; #şans topu
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