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Şans Topu 29 Mayıs 2019 çekiliş sonucu çıkan numaralar

Şans Topu oyununun 937. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 9, 27, 31, 32 ve artı 9 olarak belirlendi.

Şans Topu 29 Mayıs 2019 çekiliş sonucu çıkan numaralar

Şans Topu oyununun 937. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 252 bin 322 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 9 kişi 8 bin 139'ar lira, 4 artı 1 bilen 192 kişi 508'er lira, 4 bilen 2 bin 93 kişi 58'er lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 898 kişi 25'er lira, 3 bilen 64 bin 148 kişi 4 lira 95'er kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 293 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 176 bin 575 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak. 

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, İstanbul'un Fatih, Antalya'nın Kumluca ve Osmaniye'nin Kadirli ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 441bin 833 lira olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 810 bin 783 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 452 bin 191 lira aktarıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #şans topu
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