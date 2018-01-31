Şans Topu oyununun 868'inci hafta çekilişi yapıldı. ​Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 2 milyon 563 bin 719 lira 33 kuruş ikramiye gelecek haftaya devretti.

Şans Topu oyununun 868'inci hafta çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 8, 9, 16, 25, 29 ve artı 7 olarak belirlendi.



Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 2 milyon 563 bin 719 lira 33 kuruş ikramiye gelecek haftaya devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 28 kişi 3 bin 438 lira 85'er kuruş, 4 artı 1 bilen 284 kişi 339 lira 45'er kuruş, 4 bilen 3 bin 843 kişi 33 lira 40'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 9 bin 615 kişi 17 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 113 bin 312 kişi 3 lira 95'er kuruş, 2 artı 1 bilen 87 bin 492 kişi 5 lira 15'er kuruş, 1 artı 1 bilen 287 bin 694 kişi 3'er lira ikramiye alacak.



Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 246 bin 712 lira 50 kuruş olduğu belirtilen çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 278 bin 422 lira 8 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 713 bin 242 lira 39 kuruş aktarıldı.





