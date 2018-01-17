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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı (17 Ocak 2018)

Merakla beklenen Şans Topu 17 Ocak 2018 sonuçları açıklandı sonuçları, Milli Piyango İdaresinin (MPİ) canlı yayın sayfasında 17 Ocak 2017, saat 21:18’de açıklandı

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı (17 Ocak 2018)

Merakla beklenen Şans Topu 17 Ocak 2018 sonuçları açıklandı sonuçları, Milli Piyango İdaresinin (MPİ) canlı yayın sayfasında açıklandı.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Şans Topu (5+1) çekilişi sonuçları canlı yayında açıklandı.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 779 bin 112 lira 33 kuruş ikramiye gelecek haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 14 kişi 5 bin 565 lira 15'er kuruş, 4 artı 1 bilen 189 kişi 412 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 812 kişi 36 lira 95'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 27 kişi 18 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 85 bin 260 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 65 bin 965 kişi 5 lira 50'şer kuruş, 1 artı 1 bilen 225 bin 395 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan ikramiye tutarının 1 milyon 817 bin 927 lira 50 kuruş olduğu belirtilen çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 34 bin 723 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 577 bin 119 lira 94 kuruş aktarıldı.

Etiketler; #Şans Topu çekiliş sonuçları
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