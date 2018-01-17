Merakla beklenen Şans Topu 17 Ocak 2018 sonuçları açıklandı sonuçları, Milli Piyango İdaresinin (MPİ) canlı yayın sayfasında 17 Ocak 2017, saat 21:18’de açıklandı

Merakla beklenen Şans Topu 17 Ocak 2018 sonuçları açıklandı sonuçları, Milli Piyango İdaresinin (MPİ) canlı yayın sayfasında açıklandı.



Milli Piyango İdaresi (MPİ) Şans Topu (5+1) çekilişi sonuçları canlı yayında açıklandı.



Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 779 bin 112 lira 33 kuruş ikramiye gelecek haftaya devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 14 kişi 5 bin 565 lira 15'er kuruş, 4 artı 1 bilen 189 kişi 412 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 812 kişi 36 lira 95'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 27 kişi 18 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 85 bin 260 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 65 bin 965 kişi 5 lira 50'şer kuruş, 1 artı 1 bilen 225 bin 395 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak.



Dağıtılan ikramiye tutarının 1 milyon 817 bin 927 lira 50 kuruş olduğu belirtilen çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 34 bin 723 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 577 bin 119 lira 94 kuruş aktarıldı.