Şantiyede ölü bulunmuştu... Dorukhan Büyükışık soruşturmasında yeni gelişme: 9 ilde 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda faili meçhul her dosyanın üzerine kararlı bir şekilde gittiklerini belirten Gürlek, adaletin mutlaka tecelli etmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini vurguladı.

YENİ DELİLLER ORTAYA ÇIKTI: 9 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturmadaki son duruma ilişkin detayları paylaşan Bakan Gürlek, dosyada ulaşılan teknik bulgulara ve yürütülen operasyonun kapsamına dair şu ifadeleri kullandı: "Adalet Bakanlığımız bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesinin koordinasyonunda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada harekete geçilmiştir. Dorukhan Büyükışık dosyasında ortaya çıkan yeni deliller, bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış baz kayıtları ile delillerin karartıldığına yönelik bulgular ışığında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararları verilmiş, İzmir merkezli 9 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon başlatılmıştır."

"HİÇBİR DELİLİN KARARTILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Bakan Gürlek, operasyonu büyük bir titizlik ve yüksek sorumluluk bilinciyle yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına, İzmir İl Jandarma Komutanlığına ve sürece katkı sunan tüm kamu görevlilerine teşekkür etti. Adalet arayışındaki kararlılıklarının altını çizen Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve adaletin tecellisi için tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz."

NE OLMUŞTU?

Dorukhan Büyükışık, 2018 yılında İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu. Olay yerine giden ekiplerin ilk incelemeleri ve hazırlanan ön raporlar doğrultusunda, 26 yaşındaki gencin yüksekten atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık, oğlunun intihar ettiğine hiçbir zaman inanmadı ve olayın peşini bırakmadı. Acılı baba ; güvenlik kamerası kayıtlarını, HTS (telefon sinyal) verilerini, baz istasyonu kayıtlarını ve adli tıp raporlarını özel bilirkişilere inceletti. Dosyaya giren yeni bilirkişi raporları ve tanık ifadeleri, olayın seyrini tamamen değiştirdi. Elde edilen bulgulara göre Büyükışık'ın intihar etmediği; darbedildiği ve sonrasında ölümüne intihar süsü verilmek üzere inşaattan aşağı atıldığı anlaşıldı.