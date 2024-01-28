Şap hastalığına karşı aşı dozu 3'e yükseltildi

Şap hastalığına karşı önlemler artırıldı. Açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi.

Hayvanlardaki şap hastalığına karşı her yıl rutin olarak 2 doz uygulanan aşı sayısını 3'e çıkarıldığı belirtildi. İlk aşı dozu 29 Ocak'ta uygulanacak.

Sığır, manda, koyun, keçi ve geyik gibi çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan bulaşıcı hastalık şapın, ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz etkilediği belirtildi.

Şap Enstitüsü tarafından virüse karşı üretilen aşıların büyükbaş hayvan varlığının tamamına uygulandığı duyuruldu.

Yumaklı üreticilerden aşı bedeli almayacaklarını, büyük ekonomik kayıplara yol açan hastalıktan korunmak için yıl boyu çalışacaklarını duyurdu.