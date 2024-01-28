Şap hastalığına karşı aşı dozu 3'e yükseltildi

Hayvanlardaki şap hastalığına karşı her yıl 2 doz uygulanan aşı sayısı bu yıl ilk kez 3'e çıkarıldı. İlk aşı dozu 29 Ocak-31 Mart tarihlerinde uygulanacak.

Şap hastalığına karşı aşı dozu 3'e yükseltildi
Son Güncelleme:

Şap hastalığına karşı önlemler artırıldı. Açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi.

Hayvanlardaki şap hastalığına karşı her yıl rutin olarak 2 doz uygulanan aşı sayısını 3'e çıkarıldığı belirtildi. İlk aşı dozu 29 Ocak'ta uygulanacak.

Sığır, manda, koyun, keçi ve geyik gibi çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan bulaşıcı hastalık şapın, ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz etkilediği belirtildi.

Şap Enstitüsü tarafından virüse karşı üretilen aşıların büyükbaş hayvan varlığının tamamına uygulandığı duyuruldu.

Yumaklı üreticilerden aşı bedeli almayacaklarını, büyük ekonomik kayıplara yol açan hastalıktan korunmak için yıl boyu çalışacaklarını duyurdu.

Çin'de bahar bayramı! Dünyanın en büyük seyahat yoğunluğu yaşanıyorÇin'de bahar bayramı! Dünyanın en büyük seyahat yoğunluğu yaşanıyorDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Şap Hastalığı # aşı
Çok Okunanlar
6,5 büyüklüğünde deprem
6,5 büyüklüğünde deprem
Meteoroloji uyardı: Lapa lapa kar yağacak!
Meteoroloji uyardı: Lapa lapa kar yağacak!
Kars'ta feci kaza!
Kars'ta feci kaza!
En düşük emekli maaşına seçim zammı iddiası! 17 bin TL...
En düşük emekli maaşına seçim zammı iddiası! 17 bin TL...
Meteoroloji’den Ege Denizi’nde fırtına uyarısı
Meteoroloji’den Ege Denizi’nde fırtına uyarısı
Öne Çıkanlar ABD'nin Karadeniz Baskısı Artıyor | Dilek Doğan | Gün Doğdu ABD'nin Karadeniz Baskısı Artıyor | Dilek Doğan | Gün Doğdu İlber Ortaylı ABD'li bilim insanlarına sert tepki gösterdi! 'Siz nereden bileceksiniz' İlber Ortaylı ABD'li bilim insanlarına sert tepki gösterdi! 'Siz nereden bileceksiniz'