Şara'dan Erdoğan'a ziyaret sonrası teşekkür: 'Türkiye ile iş birliğimizi artıracağız'
Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Ankara'daki ziyaretleri sırasında gösterdiği misafirperverlik ve sıcak karşılama için teşekkür etti. Şara, Türkiye ve Suriye arasındaki iş birliğini geliştirmek için heyecanlı olduklarını belirtti.
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Şara, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde gösterdiği misafirperverlik ve sıcak karşılama için en derin teşekkürlerimi ve takdirlerimi sunmak istiyorum."
Ayrıca, Türkiye'nin Suriye halkına verdiği desteğe dikkat çeken Şara, bu desteğin, iki halk arasında güçlü bir kardeşlik modeli oluşturduğunu ifade etti.
Şara, "İki ülke arasındaki koordinasyonu, ortak çıkarlar doğrultusunda güçlendirerek, önümüzdeki dönemde karşılaşılacak zorluklarla başa çıkmak için iş birliğimizi tüm siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi.