İstanbul'da "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne şafak operasyonu düzenlendi. Çete liderlerinin de aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı

Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Sedat Şahin ile çatışma halinde olan "Sarallar" çetesine operasyon düzenlendi.



Bir iş adamı, olmayan borcunun tahsil edilmeye çalışılması üzerine çete üyelerini şikayet etti. Ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti.



Çeteye yapılan şafak operasyonunda, başını Sultan Selim Saral adlı eski bir sabıkalının çektiği 14 çete üyesi gözaltına alındı.



Haraç, gasp ve nitelikli yağma suçlarıyla bilinen çetenin 30'un üzerinde mağduru bulunuyor.



4 çete üyesi adreslerinde bulunamadı. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, önce sağlık kontrolünden geçirildi ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



ulusal.com.tr