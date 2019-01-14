İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5 Aralık'ta "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 11'i tutuklanmış, diğer şüpheliler serbest bırakılmıştı.



Serbest bırakılan şüphelilerin, tutuklanan suç örgütü üyeleri hakkındaki şikayetlerini geri çekmeleri için mağdur iş adamlarını darp edip tehdit ettikleri ihbarı üzerine polis çalışma başlattı.



Ekipler, kentte belirlenen adreslere düzenlediği baskınlarda 7 şüpheliyi gözaltına aldı.



Operasyon kapsamındaki görüntülerde şüphelilerin bir iş adamını darp ettikleri, aldıkları paraları para sayma makinesiyle saydıkları görülüyor.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.