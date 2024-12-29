"Sarallar" suç örgütüne operasyon! Şüpheliler gözaltına alındı

İstanbul'da, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Tespit edilen 51 şüpheliyi yakalamak için düzenlenen operasyonda 31 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
"Sarallar" suç örgütüne operasyon! Şüpheliler gözaltına alındı
Yayınlanma:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen, elebaşılığını Alaattin İlyas Saral'ın yaptığı silahlı organize suç örgütüne ilişkin soruşturma düzenlendi.

Soruşturmada, "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak", "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit", "kasten yaralama", "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 14 eyleme karıştığı belirlenen 58 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerden 2'sinin cezaevinde, 5'inin yurt dışında olduğu ve bu kişilerden 2'sinin illegal yollarda yurt dışına çıktığı belirlendi.

51 şüpheli yakalamak için polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli, Trabzon, Manisa, Muğla, Kars'ta eş zamanlı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kocaeli'de şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı varKocaeli'de şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı varYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

Organize suç örgütü sarallar son dakika
Günün Manşetleri
Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı
Bakan Tunç'tan Narin cinayeti davası ile ilgili açıklama
Bakan Göktaş'tan Narin cinayeti davası ile ilgili açıklama
Balıkesir'deki patlamayla ilgili yeni gelişme
Kocaeli'de şiddetli patlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz indirimi açıklaması
Fidan ile Blinken arasında kritik görüşme
DEM Parti heyeti, Öcalan ile görüştü
2024'te 3 bin 38 terörist etkisiz hale getirildi
Narin'in annesi Yüksel Güran'ın savunması ortaya çıktı
Çok Okunanlar
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü belli oldu Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Tarihte bugün: 29 Aralık Tarihte bugün: 29 Aralık
"Sarallar" suç örgütüne operasyon "Sarallar" suç örgütüne operasyon
Pazar günü kar yağışı 17 ili vuracak: İşte o iller Pazar günü kar yağışı 17 ili vuracak: İşte o iller
Dev indirim broşürü! A101 aktüel ürünler kataloğu Dev indirim broşürü! A101 aktüel ürünler kataloğu