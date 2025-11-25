Saran Holding bünyesindeki şans oyunu sitesi Tuttur hakkında soruşturma başlatıldı

Lisansı iptal edildiği için faaliyetlerini durduran Saran Holding bünyesindeki şans oyunu sitesi Tuttur.com, "kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiği" iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturmaya alındı.

Saran Holding bünyesindeki şans oyunu sitesi Tuttur hakkında soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şans oyunu sitesi Tuttur.com hakkındaki iddiaların araştırılmasına yönelik re'sen soruşturma işlemlerinin başlatıldığını duyuran bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, soruşturmanın temelini oluşturan iddialara dikkat çekildi: 

"Saran Holding bünyesinde bulunan ancak sanal ortam bayilik sözleşmesinin ve buna bağlı lisanslarının iptali nedeni ile artık faaliyet göstermeyen "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine dair iddiaların kamuoyunda geniş bir şekilde yer bulması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu iddiaların araştırılması için re'sen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

İddialar kapsamında lehe/aleyhe maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için usulünce alınan Hakimlik kararı doğrultusunda; "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde kolluk güçlerinin adli bilişim ekipleri tarafından yerinde inceleme yapılmaktadır.

Bu hali ile şu aşamada; "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine veya edilmediğine dair herhangi bir tespit yapılmamış olup, teyitsiz ve farklı algı yaratacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi hususu; kamuoyuna saygı ile duyurulur."

şans oyunları
