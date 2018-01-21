Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Cem Dikmen, Ulusal Kanal’da katıldığı programda Afrin Zeytin Dalı Harekâtı’na ilişkin bazı çevrelerce dile getirilen “saray savaşı” söylemleri için “Bu açıklamalar AKP’ye değil, Mehmetçik’in operasyonuna muhalefet ediyor” dedi.

TGB Genel Başkanı Cem Dikmen, Uğur Mumcu’nun ağabeyi Av. Ceyhan Mumcu ile birlikte Ulusal Kanal'da Sabahattin Önkibar'ın sunduğu Alternatif programının konuğuydu. Uğur Mumcu Gazetecilik Okulu ve AfrinHarekâtı’nın konuşulduğu programda Dikmen, önemli açıklamalarda bulundu.



"TÜRK GENÇLİĞİ TEK BİR VÜCÜT HALİNDE MEHMETÇİK’İN YANINDADIR"







Cem Dikmen, Afrin Operasyonu’nun başlamasıyla bazı çevrelerdeyankılanan “saray savaşı” söylemlerini şu sözlerle eleştirdi: “‘Savaş AKP’nin saray savaşı, madem öyle AKP’nin gençlik kolları gitsin’ gibi açıklamaları üzüntüyle duyduk. Bu açıklamalar AKP’ye muhalefet eden açıklamalar değil Mehmetçik’in operasyonuna muhalefet eden açıklamalardır ve son derece yanlıştır. Şu anda dışarıda bir mücadele veriyoruz ve muhalefetten iktidara kadar herkes Türkiye’nin, Mehmetçik’in yanında yer almalı.



Savaş dönemine uygun hareket etmemiz gerekiyor. Onun bir koşulu da şudur: Gençliği; AKP gençliği, MHP gençliği, CHP gençliği, Vatan Partisi gençliği, TGB gençliği diye ayırmak değil Türk gençliği olarak birleştirmek gerekmektedir. AKP’lisi, MHP’lisi, CHP’lisi, Vatan Partilisi, TGB’lisi, Saadet Partilisi, Büyük Birlik Partisi’yle bütün Türk gençliği tek bir vücut halinde Mehmetçik’in yanındadır."







MEHMETÇİK DE TÜRK GENÇLİĞİDİR



“Türkiye ABD ile savaş verirken, gençliği ayıramazsınız tıpkı Mehmetçiği ayıramadığınız gibi. İşte Mehmetçik de Türk gençliğidir. Hepsi genç, 20’li yaşlarında cephede savaşıyorlar. Siz onların hangisi AKP’li, hangisi CHP’li nereden bileceksiniz? Böyle bir ayrım yapılabilir mi Mehmetçiğin arasında? Cephede savaşan asker kendi arasında bu ayrımı yapar mı?” ifadelerini kullanan Cem Dikmen, konuşmasını “Dolayısıyla Türk gençliği, Mehmetçiğin arkasında kendi siyasi aparatlarını bir kenara bırakarak Türk gençliği sıfatıyla, Türk milletinin bir ferdi olmanın verdiği onurla Mehmetçiğin arkasındadır ve Afrin operasyonunda ona başarılar dilemektedir. Bunu bu hafta içi de üniversitelerde yapacağımız etkinliklerle de tekrardan vurgulayacağız.” sözleriyle tamamladı.



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