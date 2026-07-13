Sarı bültenle aranıyordu! MİT, DEAŞ'lı terörist Talip Güler'i Türkiye'ye getirdi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, istihbarat birimlerinin uzun süredir üzerinde çalıştığı hedef dosyası Suriye sahasında başarıyla sonuçlandırıldı. Faaliyetleri sahada adım adım takip edilen Talip Güler, bulunduğu çatışma bölgesinde yakalandı ve MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.

SARI BÜLTENLİ ZANLI 2014'TEN BERİ SURİYE'DEYDİ

MİT'in yürüttüğü kapsamlı istihbari çalışmalar, şahsın bölgeye geçiş sürecini de netleştirdi. Uluslararası düzeyde sarı bültenle aranan Güler'in, 2014 yılının Ocak ayında yasa dışı yolları kullanarak Suriye'ye geçiş yaptığı saptandı. Zanlının Suriye sahasına adım attığı andan itibaren yürüttüğü faaliyetleri, örgütün sorumlularıyla ve üst düzey yöneticileriyle sürekli irtibat halinde kalarak sürdürdüğü belirlendi.

İstihbarat çalışmaları sonucunda Talip Güler'in, DEAŞ'ın 2021 yılı öncesindeki sözde ‘Türkiye vilayeti sorumlusu' ve DEAŞ / Faruk Ofisi sözde finans sorumlusu olan Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi. Hatırlanacağı üzere Kasım Güler de 2021 yılında MİT tarafından düzenlenen operasyonla sınır ötesinde yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

MİT, sözde sorumlu Kasım Güler'in Türkiye'ye getirilmesinin ardından süreci sonlandırmayarak doğrudan kardeşi Talip Güler için de çalışmalara başladı. Bu kararlı takip süreci, hedefin yakalanıp çatışma bölgelerinden çıkarılmasına kadar aralıksız devam etti.

SORGUSUNDA ÖRGÜTÜN İÇ YÜZÜNÜ ANLATTI

Türkiye'ye getirilmesinin ardından sorguya alınan Talip Güler'in ilk ifadesi alınmaya başlandı. Zanlı ifadesinde; Türkiye'den kaçak yollarla Suriye'ye nasıl geçiş yaptığını ve DEAŞ terör örgütüne katılım sürecini detaylandırdı. Güler ayrıca, geçmiş dönemde DEAŞ'ın sözde Türkiye Valisi ve Faruk Ofisi finans sorumlusu olarak görev yapan abisi Kasım Güler ile birlikte örgüt bünyesinde yürüttükleri faaliyetlere ilişkin tüm detayları güvenlik güçlerine anlattı.