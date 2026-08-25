Sarı torba nedir, neyi simgeliyor? Kocaelispor-Amedspor maçında tribünleri karıştıran detay

Kocaelispor – Amedspor karşılaşmasında tribünlerde sallanan "sarı torba" büyük tepki topladı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı provokatif eyleme ilişkin soruşturma başlatarak 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Sarı torba nedir, neyi simgeliyor? Kocaelispor-Amedspor maçında tribünleri karıştıran detay - Resim: 1

Trendyol 1. Lig kapsamında 24 Ağustos 2026 tarihinde oynanan Kocaelispor – Amedspor karşılaşmasında, tribünlerde yaşanan provokatif eylemler spor kamuoyunun gündemine oturdu.

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Sarı torba nedir, neyi simgeliyor? Kocaelispor-Amedspor maçında tribünleri karıştıran detay - Resim: 2

Ev sahibi ekibin bazı taraftarları tarafından açılan ve terörle mücadele literatüründe etkisiz hale getirilen teröristlerin taşındığı ceset torbalarını simgeleyen "sarı torbalar" gerginliğe neden oldu.

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Sarı torba nedir, neyi simgeliyor? Kocaelispor-Amedspor maçında tribünleri karıştıran detay - Resim: 3

Kocaelispor tribünlerindeki bir grubun, Amedspor taraftarlarına ve futbolcularına yönelik siyasi bir tehdit ve hakaret sembolü olarak sarı torba sallaması üzerine stadyumda tansiyon yükseldi.

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Sarı torba nedir, neyi simgeliyor? Kocaelispor-Amedspor maçında tribünleri karıştıran detay - Resim: 4

Amedspor taraftarları ise yaşanan bu eyleme, Kürtçe "Kadın, yaşam, özgürlük" anlamına gelen ve yaşamı simgeleyen "Jin, jiyan, azadî" sloganlarıyla karşılık verdi.

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Sarı torba nedir, neyi simgeliyor? Kocaelispor-Amedspor maçında tribünleri karıştıran detay - Resim: 5

KOCAELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN ADLİ SORUŞTURMA: 5 GÖZALTI

Stadyumda meydana gelen provokatif eylemlerin ardından emniyet ve yargı birimleri hızla harekete geçti. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili geniş çaplı adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Sarı torba nedir, neyi simgeliyor? Kocaelispor-Amedspor maçında tribünleri karıştıran detay - Resim: 6

Soruşturma kapsamında tespit edilen 5 şüpheli hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" ile "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamında Tehdit veya Hakaret İçeren Tezahürat" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.

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Sarı torba nedir, neyi simgeliyor? Kocaelispor-Amedspor maçında tribünleri karıştıran detay - Resim: 7

Emniyet güçlerinin olayla ilgili incelemeleri ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

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Kocaelispor amedspor