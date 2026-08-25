Sarı torba nedir, neyi simgeliyor? Kocaelispor-Amedspor maçında tribünleri karıştıran detay
Kocaelispor – Amedspor karşılaşmasında tribünlerde sallanan "sarı torba" büyük tepki topladı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı provokatif eyleme ilişkin soruşturma başlatarak 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Trendyol 1. Lig kapsamında 24 Ağustos 2026 tarihinde oynanan Kocaelispor – Amedspor karşılaşmasında, tribünlerde yaşanan provokatif eylemler spor kamuoyunun gündemine oturdu.
Ev sahibi ekibin bazı taraftarları tarafından açılan ve terörle mücadele literatüründe etkisiz hale getirilen teröristlerin taşındığı ceset torbalarını simgeleyen "sarı torbalar" gerginliğe neden oldu.
Kocaelispor tribünlerindeki bir grubun, Amedspor taraftarlarına ve futbolcularına yönelik siyasi bir tehdit ve hakaret sembolü olarak sarı torba sallaması üzerine stadyumda tansiyon yükseldi.
Amedspor taraftarları ise yaşanan bu eyleme, Kürtçe "Kadın, yaşam, özgürlük" anlamına gelen ve yaşamı simgeleyen "Jin, jiyan, azadî" sloganlarıyla karşılık verdi.
KOCAELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN ADLİ SORUŞTURMA: 5 GÖZALTI
Stadyumda meydana gelen provokatif eylemlerin ardından emniyet ve yargı birimleri hızla harekete geçti. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili geniş çaplı adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Soruşturma kapsamında tespit edilen 5 şüpheli hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" ile "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamında Tehdit veya Hakaret İçeren Tezahürat" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.
Emniyet güçlerinin olayla ilgili incelemeleri ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.