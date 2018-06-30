Perşembe akşamı tedavi gördüğü hastanede vefat eden iş adamı Şarık Tara, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybeden ENKA Holding'in kurucusu Şarık Tara, İstanbul'da toprağa verildi.



Tara için ilk tören holdingin Balmumcu'daki genel merkez binasının önünde düzenlendi.



Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, çalışanları, Enka Spor Kulübü sporcuları ve Enka Okulları öğrencileri katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da telgraf göndererek başsağlığı dileklerini iletti.



Saygı duruşu ile başlayan törende, alanda bulunanlardan helallik istendi. Yapılan konuşmaların ardından Tara'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazı için Bebek Camine götürüldü.



Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Başbakan Binali Yıldırım'ın çelenk gönderdiği cenaze töreninde; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , eski başbakanlardan Tansu Çiller ile Mesut Yılmaz, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel ve eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'de hazır bulundu.



Tara’nın naaşı, Ulus mezarlığında toprağa verildi.





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