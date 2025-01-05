Sarıkamış Harekatının 110. Yıldönümünde şehitler için Büyük Anma Yürüyüşü düzenlendi

Sarıkamış Harekatının 110. Yıldönümünde şehitler için Büyük Anma Yürüyüşü düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler ve sporcular Allahuekber Dağına çıktı. Eksi 15 derecede 6 kilometrelik yolu yürüyen gençler, Ulusal Kanal mikrofonlarına konuştu.

Sezer Özseven Sezer Özseven
Sarıkamış Harekatının 110. Yıldönümünde şehitler için Büyük Anma Yürüyüşü düzenlendi
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Sarıkamış Harekatının 110. Yıldönümünde şehitler için Büyük Anma Yürüyüşü düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler ve sporcular Allahuekber Dağına çıktı. Eksi 15 derecede 6 kilometrelik yolu yürüyen gençler, Ulusal Kanal mikrofonlafına konuştu. Şehitlere olan minnet duygularıını dile getirdi.

Binlerce genç Sarıkamış şehitleri için yürüdü.

Sarıkamış Harekatının 110.yıldönümünde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde büyük anma yürüyüşü düzenledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği yürüyüşte "Mustafa Kemalin Askerleriyiz" sloganları atıldı.

Sabahın erken saatlerinde Allahuekber Dağları'nın zirvesindeki Kızılçubuk toplanma alanında buluşuldu. 6 kilometrelik büyük yürüyüş, komandoların ant içmesiyle başladı.

Binlerce genç, 1. Dünya savaşının başlarındaki Sarıkamış Harekatı'nda mehmetçiğin yürüdüğü güzergahtaydı. Sarıkamışlılar ise yürüyüş güzergahının geçtiği bölgelerde yürüyüşçülere çay ve yiyecek ikramında bulundu.

Sarıkamış Harekatının 110. Yıldönümünde şehitler için Büyük Anma Yürüyüşü düzenlendi - Resim : 1

Ayyıldız Tören alanına gelen yürütüşçüleri, Çelikkanatlar ve Solotürk karşıladı.

Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk askerinin kahramanlığına dikkat çekti. Güler: Terörle mücadele yapan, Kıbrıs Harekatını yapan ve nihayetinde Sarıkamış'ı yapan işte kahraman Türk askeridir." dedi. Yürüyüşe katılan gençler, şehitlere duydukları minneti anlattı.

Sarıkamış Harekatının 110. Yıldönümünde şehitler için Büyük Anma Yürüyüşü düzenlendi - Resim : 2

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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