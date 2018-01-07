"Türkiye Şehitleriyle Yürüyor etkinliği) Buraya gelirken vatandaşlarımızın gözlerinde gördüğümüz o heyecan, o pırıltı müthiş. Gerçekten bir motivasyon, bir heyecan var ve bu karların altında yatan şehitlerimizi anımsıyorlar. İşte bizim ülkemizin en büyük gücü bu"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı nedeniyle düzenlenen yürüyüşte, "Buraya gelirken vatandaşlarımızın gözlerinde gördüğümüz o heyecan, o pırıltı müthiş. Gerçekten bir motivasyon, bir heyecan var ve bu karların altında yatan şehitlerimizi anımsıyorlar. İşte bizim ülkemizin en büyük gücü bu." dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde, "Gençlik Şühedanın İzinde" temasıyla düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğine katıldı.

Bak, TRT'ye yaptığı açıklamada, geçmişte on binlerce şehit verildiğini belirterek, bunun değerini bilmek ve anlamak gerektiğini söyledi.

Özellikle gençlerin Sarıkamış'ı ve Çanakkale'yi iyi anlaması gerektiğine işaret eden Bak, "Gençlerimizin bu bilinçle yetişmesi için çalışıyoruz. Hakikaten burada bir destan, bir özveri, doğayla bir mücadele var. Vatanı korumak için hem düşmanla hem de doğayla mücadele var." dedi.



Bak, Sarıkamış şehitleri için yaklaşık 6,5 kilometrelik bir yürüyüş yapıldığını dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Buraya gelirken vatandaşlarımızın gözlerinde gördüğümüz o heyecan, o pırıltı müthiş. Gerçekten bir motivasyon, bir heyecan var ve bu karların altında yatan şehitlerimizi anımsıyorlar. İşte bizim ülkemizin en büyük gücü bu. İşte bizim ülkemizin en büyük gücü bu. Biz bir olacağız, birlikte olacağız ve bu coğrafyada ayakta kalmaya devam edeceğiz. Gençlerimize bu bilinçle ülkenin büyümesi, gelişmesi için çalışmalarını tavsiye ediyoruz. Gençlerimiz geleceğimiz, bu bilinci, atmosferi yaşamaları lazım. Bu şehitlerimizi, Sarıkamış'ı, 15 Temmuz'u, Çanakkale'yi unutturmayacağız. Bu bilinçle yetişen gençlerimiz Türkiye'yi gelecek yıllara, güçlü Türkiye'ye taşıyacak."



"Ecdadının mirasına sahip çıkmak için millet olma şuuruyla hareket edilmeli"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise bin yıldır bu coğrafyada, bu toprakları vatan olarak bırakan ecdadın ruhunu şad etmek ve mirasına sahip çıkmak için millet olma şuuruyla hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Sarıkamış'ta ecdanın mirasına sahip çıktıklarını anlatan Arslan, "Ecdadının ruhunu şad etmek ve mirasına sahip çıkmak için diline, dinine, etnik yapısına, mezhebine bakmadan, Arap'yla Türk'üyle, Kürt'üyle, Terekeme'siyle, Azeri'siyle, Boşnak'ıyla, Gürcü'süyle bir ve beraber mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Arslan, 15 Temmuz'da birlik ve beraberliğin dünyaya ispatlandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gençler dediler ki 100 sene önce ecdat hangi ruhla, hangi milli şuurla gözünü kırpmadan, donmak pahasına Allahuekber Dağları'nda mücadele etmişse ben de aynı ruhla, aynı millet olma şuuruyla 15 Temmuz'da meydanlara iniyorum. Nitekim meydanlara indikleri için 251 şehidimiz var. Sarıkamış şehitlerimiz başta olmak üzere hepsinin ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun."

Arslan, bu coğrafyada ülkenin bekası, istikbali ve istiklali için şehit olan çok kişi olduğuna işaret ederek, "Bugün ister içeride ister dışarıda bataklıkları kurutmak için yine şehit olan güvenlik güçlerimiz var, hepsine müteşekkiriz. Çok kıymetli toprak üzerindeyiz. Çok kıymetli olduğu için dünyanın gözü buranın üzerinde. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz bu ülkeyi koruyacağız, bu ülkeyi mamur etmek, daha iyi şartlarda geleceğe taşımak için beraber mücadele edeceğiz." dedi.