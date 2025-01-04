Sarıkamış şehitleri anısına JAK timlerinden meşaleli kayak gösterisi

Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anısına düzenlenen meşaleli kayak gösterisi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da katılımıyla Kars'ta gerçekleşti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sarıkamış şehitleri anısına JAK timlerinden meşaleli kayak gösterisi
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Kars'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Sarıkamış Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen meşaleli kayak gösterisi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin zirveden kayarak piste indikleri anlarla izleyenleri büyüledi. Ellerindeki meşalelerle piste inen JAK timleri, "Sarıkamış 110. Yıl" yazısını ateşleyerek etkinliği anlamlı hale getirdi.

Sarıkamış şehitleri anısına JAK timlerinden meşaleli kayak gösterisi - Resim : 1

Gösteriye, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliğin ardından, vatandaşlar askerlerle hatıra fotoğrafları çektirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

sarıkamış gençlik ve spor bakanlığı Osman Aşkın Bak
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