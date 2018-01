Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde, Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan ile yaklaşık 50 bin kişinin katılımıyla düzenlenen yürüyüş tamamlandı

Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla "Gençlik Şühedanın İzinde" temasıyla düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliği, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve yaklaşık 50 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakanlar Bak ve Arslan'ın yanı sıra birçok ilden ve yurt dışından genç yaşlı yaklaşık 50 bin kişi, 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla Sarıkamış ilçesinde bir araya geldi.

Katılımcılar, sabahın erken saatlerinde, "Gençlik Şühedanın İzinde" temasıyla düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğine katılmak üzere, harekat sırasında yoğun çatışmalar yaşanan, birçok askerin çatışmada ya da donarak şehit düştüğü Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde toplandı.

Burada Kur’an-ı Kerim okundu, tekbir ve salavatlar getirildi, şehitler için dualar edildi.

Soğuk havaya rağmen komando timlerinin de aralarında bulunduğu binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla tekbir ve salavatlar getirerek Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne yürüyüşe geçti.

Mehteran takımının seslendirdiği marşlar eşliğinde süren yürüyüşe bakanlar Bak ve Arslan'ın yanı sıra Kars Valisi Rahmi Doğan, çevre illerin valileri, kaymakamlar, Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan İlhan Çıtak, 2017 Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak, milli cimnastikçiler Tutya Yılmaz ve Ferhat Arıcan, milli atletler Kıvılcım Kaya Salman ve Tayfur Salman ile milli güreşçiler Metehan Başar ve Cenk İldem de katıldı.

Katılımcılar, yürüyüş sırasında ellerinde Türk bayraklarının yanı sıra Azerbaycan ve Filistin bayrakları da taşıdı. Yürüyüşe katılan askerler "Her şey vatan için" şeklinde tempo tutarken, vatandaşlar ise "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.



Diriliş "Ertuğrul" oyuncuları da yürüyüşteydi

Yürüyüşte, TRT 1'de yayınlanan Diriliş "Ertuğrul" dizisinde Adsız Bey karakterini canlandıran Orhan Kılıç ile Abdurrahman Alp karakterini oynayan Celal Al da yer aldı.

Yaklaşık 4,5 kilometre süren yürüyüşün ardından ulaşılan şehitlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için dualar edildi.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın mesajları okundu.

Şehitlere saygı atışı yapılıp Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından bir subay tarafından Sarıkamış Harekatı'nın tarihi katılımcılara anlatıldı.

- Solo Türk gösterisine sis engeli

Sarıkamış'ta yapılması planlanan Solo Türk gösterisi ise Erzurum Hava Meydan Komutanlığındaki yoğun sis nedeniyle uçakların kalkamaması sebebiyle iptal edildi. Bunun yerine, cuma günü ilçe üzerinde deneme uçuşu yapan pilotların video klipleri alandakilere izletildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, yürüyüş sonrası düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Delikanlım, işaret aldığın gün atandan, yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan, size selam getirdim Recep Tayyip Erdoğan'dan" diyerek vatandaşları selamladı.

Yürüyüşün 2003 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başladığını söyleyen Bak, şöyle konuştu:

"81 ilde gençlerimiz yürüdü. Buradaki amaç, gençlerimize geçmişini hatırlatmak. Geçmişini bilmeyen, geleceğe nasıl sağlam yürüsün? Bu etkinliğin daha da güçlenerek büyüdüğünü görüyoruz. Bu yıl 10 binler yürüdü. Sabah yukarı çıkarken gençlerimizin, vatandaşlarımızın, Türkiye'nin dört bir yanından buraya koşan milletimizin gözlerindeki parıltı çok manidardı. Biz 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyoruz. Ülkenin bütün köşelerinden milletimiz koşa koşa geldi. Şehitler ölmez. Şu anda terörle mücadelede vatanı korumak için yurdun dört bir köşesinde karlar, soğuk altında gece, gündüz demeden mücadele eden güvenlik güçlerimize saygılarımızı sunuyoruz, onlarla gurur duyuyoruz."



"Yürüyüşe 50 bin kişi katıldı"

Bak, vatan için gözünü kırpmadan şehit olanları asla unutmayacaklarını belirterek, şehitlerin torunları olarak bugün onları andıklarını ifade etti.

Etkinliğin milleti daha da güçlendirdiğini dile getiren Bak, "Bu etkinlik milletin bayrak, millet, vatan, devlet bilincini artırıyor. Biz birlikte Türkiye'yiz. Bu vatanı geleceğe taşımak için büyüyen, gelişen Türkiye için ve geleceğe güçlü şekilde yürümek için çalışmaya devam edeceğiz. Yaklaşık 50 bin kişi bu organizasyona katıldı, yürüyüşümüz devam ediyor. Tek yürek, tek millet olarak, büyüyen gelişen Türkiye istiyoruz. İri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız birlikte Türkiye olacağız. Bu millete hiç kimse diz çöktüremeyecek, bu milletin ezanını kimse susturamayacak, bu milletle kimse başa çıkamayacak. Yürümeye, güçlenmeye devam edeceğiz. Güçlü ekonomimizle bu coğrafyada var olmaya devam edeceğiz. Sultan Alparslan ile buraya gelen mücadele sonsuza kadar devam edecek." diye konuştu.



"Ecdat, dil, din, ırk ayırımı yapmadan millet olma şuuruyla hareket etti"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan ise Sarıkamış'ta donmak pahasına da olsa gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içen şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Ecdadı hep yad edeceklerini ve saygıyla anacaklarını aktaran Arslan, şunları söyledi:

"Bin yıldır bu coğrafyada Ebul Hasan Harakani'den başlayarak bu toprakları bize vatan bırakan şehitler olmak üzere içeride ve dışarıda bataklıkları kurutmak için mücadele eden, şehadet şerbetini içen bütün şehitleri rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu yolda gazi olanlara da uzun ömürler diliyoruz. Ecdat, şehadet şerbetini içmek için Yemen, Musul, Şam, Halep, Bakü ve Kafkaslar'dan gelmişti. Anadolu coğrafyasının her yerinden gelenlerin bize bıraktıkları önemli bir mesaj, miras vardı. 103 yıl önce buraya gelen ecdat; diline, dinine, ırkına bakmamıştı, millet olma şuuruyla bu toprakları bize vatan olarak bırakmıştı."

Arslan, gençlerin bugün şühedanın izinden giderken göstermiş olduğu milli şuurun çok önemli olduğunu vurgulayarak, gençlerin millet olma şuurunu 15 Temmuz'da da gösterdiğini hatırlattı.

Arslan, şunları kaydetti:

"Ülkemizi bölmek, zayıf düşürmek üzere sergiledikleri her oyunu bozmaya ve ördükleri çorapları onların başına geçirmeye bugün olduğu gibi yarın da hazırız, Silahlı kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz canları pahasına bizleri koruyorken, bizim de yapacağımız, gecemizi, gündüzümüze katarak, bu ülkenin büyümesine, gelişmesine, muassır medeniyetler seviyesine çıkmasına hizmet etmektir. Bu gün on binlerle yürürken, genciyle yaşlısıyla gururlanmamak, duygulanmamak mümkün değildi. Bize düşen; bu gururu, duyguyu gençlere taşımak gençleri bu şuurla yetiştirmek."