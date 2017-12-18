Zirve Yayınevi katliamı davasının duruşma savcısı olarak görev yapan Hüseyin Sarıömeroğlu, FETÖ üyeliği suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Yargıtay 9'uncu Dairesince görülen duruşmada sanık Sarıömeroğlu, hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Sanığın tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Hakkındaki iddiaları reddetti, tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti ise sanıktan gelen taleplere karşı davayı erteledi.



Malatya’daki Zirve Yayınevi katliamı davasının duruşma savcısı olarak görev yapan Hüseyin Sarıömeroğlu, FETÖ üyeliği suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Zirve Yayınevi katliamı bir dönem Ergenekon davasıyla birleştirilmek istenmişti.



Sarıömeroğlu, FETÖ'nün yargı örgütlenmesine yönelik açılan davanın sanıklarından. Sanık Sarıömeroğlu, Zirve Yayınevi davasının ardından atandığı ve bir dönem üyeliğini yaptığı Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi'nce yargılanıyor.



Duruşmada yaklaşık 3 buçuk saat savunma yapan sanık hakkındaki suçlamaları reddetti. Kendisine isnat edilen suçların görev suçu kapsamında kaldığını öne sürdü, bu nedenle yargılama makamının Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi olduğunu iddia etti.



Sanık Hüseyin Sarıömeroğlu, ilginç de bir benzetme yaptı. Yargıtay 16'ıncı Ceza Dairesi'nin "Ergenekon diye bir örgüt yoktur" kararı için yaptığı tespitlerin kendileri için de uygulanmasını istedi. Ergenekon kararlarında, örgütün kimlerden oluştuğu ve nerede faaliyet yürüttüğüne dair somut verilerin olmadığı belirtiliyor. Bu karara dayanan Sarıömeroğlu FETÖ'nün kim veya kimlerden oluştuğunun bilinmediğini iddia etti.



Bank Asya'nın hukuk dışı bir eyleminin de olmadığını savunan sanık, idarenin denetimi ve gözetimindeki bir bankada hesabın bulunmasının suçlama konusu olamayacağını öne sürdü.



Savunmanın ardından mahkemeye heyeti ara karar açıklamalar üzere duruşmaya 15 dakika ara verdi. Aranın ardından toplanan heyet sanığın tahliye talebini reddetti ve duruşmayı erteledi.





ulusal.com.tr