Otomobilin denize düştüğü anlar, olay yeri yakınındaki güvenlik kamerasınca kaydedildi

Sarıyer'de yaklaşık 150 metrelik uçurumdan düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Rumelifeneri Liman Caddesi Tellibaba mevkisindeki bir balık lokantasının otoparkına gelen otomobil, bariyerleri aşarak yaklaşık 150 metrelik uçurumdan denize düştü.



İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.



Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik dalgıçları tarafından ulaşılan ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, kıyıya çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.



Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, sürücünün cesedi Sarıyer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Araçta yapılan incelemede, bir şirkete ait evrak bulunduğu öğrenildi.

