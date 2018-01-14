İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstinye sahilinde yapılması planlanan korkuluğun ilk 100 metresinin gelecek hafta monte edileceğini bildirdi

İstanbul Sarıyer'de İstinye sahilinde yapılması planlanan 2 bin 100 metrelik korkuluğun ilk 100 metresinin gelecek hafta monte edileceği bildirildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, daha önce bölge için, vatandaşların talebi doğrultusunda gerekli çalışmalar yapıldığı belirtildi.



Açıklamada, konuyla ilgili bölgede yaşayan vatandaşlarla muhtarların özellikle bilgilendirildiği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:



"Belediye Başkanımız Mevlüt Uysal'ın bizzat takip ettiği proje, uygulanma aşamasına gelmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Hizmetleri Müdürlüğü çalışmalarını tamamlamış, korkulukların şekli belirlenmiştir. 2 bin 100 metre olarak planlanan korkulukların ilk 100 metresi önümüzdeki hafta içinde yerleştirilmeye başlanacak ve 3 gün içinde ilk bölüm bitmiş olacaktır. Diğer etapların ise 3 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır."