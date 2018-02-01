İstanbul Sarıyer'de 3 katlı binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul'da 3 katlı binanın 2.katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Sarıyer Merkez Mahallesi Kayadibi Sokak'ta bulunan binada gece saatlerinde çıkan yagın kısa sürede bütün binayı sardı.



Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahele eden ekipler üçüncü katta oturan, isminin Semiha olduğu öğrenilen bir yaşlı kadını kurtardı.



Yangını söndürüp soğutma çalışması yapan itfaiye 90 yaşındaki başka bir kadın ile 50 yaşındaki oğlunun cansız bedenlerine ulaştı.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.





ulusal.com.tr



