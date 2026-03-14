Sarıyer Kola’dan TFF'de özel iftar buluşması: Milli takım temalı özel seri tanıtıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, Ramazan ayı kapsamında İstanbul'daki TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde iftar programı düzenledi.

Bir lansman niteliği de taşıyan organizasyona medya temsilcileri, ajanslar, iş ortakları ve sektör paydaşları katıldı. Etkinlik, markanın futbol ve spor dünyasıyla kurduğu bağı pekiştiren bir platform oluşturdu.

MİLLİ TAKIM TEMALI ÖZEL SERİ TANITILDI

Geniş katılımla gerçekleşen iftar yemeğinde, Sarıyer Kola'nın resmi sponsorluk anlaşması çerçevesinde Milli Takım için özel olarak tasarladığı ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Milli Takım temalı bu özel seri içecekler, iftar masalarında misafirlere ikram edildi ve davetlilerden ilgi gördü.

İŞ VE MEDYA DÜNYASI BİR ARAYA GELDİ

Ramazan ayının birlik ve beraberlik atmosferinde geçen gece, iş dünyası ile medya temsilcileri arasında iletişim ortamı sağladı. Organizasyon boyunca devam eden sohbetler ve paylaşımlar, markanın spor, kültür ve toplumsal değerlerle olan ilişkisinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Türkiye’nin köklü içecek markalarından olan Sarıyer Kola, faaliyetlerini Oğuz Holding bünyesinde sürdürüyor. Yenilikçi üretim anlayışı ve geniş ürün portföyü ile içecek sektöründe yer alan marka, spor ve kültür alanlarındaki iş birlikleriyle sosyal hayata katkı sağlamaya devam ediyor.