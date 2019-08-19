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Sarıyer'de 9 katlı bir binanın iki kolonu patladı

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Bahçeköy'de 9 katlı bir binanın iki kolonu patladı. 39 dairenin bulunduğu binada yaşayan 120 kişi, güvenlik amacıyla tahliye edildi. Bölgede incelemeler yapan yetkililer binanın ruhsatsız olduğunu tespit etti.

Sarıyer'de 9 katlı bir binanın iki kolonu patladı

Paniğe neden olan olay 16 Ağustos'ta saat 22.30'da yaşandı. 

39 dairenin olduğu 9 katlı binanın sakinleri bir anda patlama sesi duydu, hemen kendini dışarıya attı.

"Risk hasarlı bina" kaydı geçilen binadaki 120 kişi, tahliye edildi. Tahliye işlemlerinin ardından bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi. 

Tahliye edilen bina sakinleri, çevredeki sosyal tesislere yerleştirildi ancak evlerinin önünden ayrılmadılar.

Bölegeye gelen yetkililer  incelemelerde bulundu. Hazırlanacak ön raporun ardından binanın akıbeti belli olacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul
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