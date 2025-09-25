Sarıyer’de büyük operasyon: Kırmızı bültenle aranan zanlı gitar kılıfında silahla yakalandı

Huzur Mahallesi'nde cadde üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları motosikletin sürücüsünün üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Şüphelinin uyuşturucuyu bir rezidansa götürdüğünü tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Dairede yapılan aramada 8 şüpheli yakalanırken, gitar kılıfına gizlenmiş uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız tabanca, 43 fişek, 2 çelik yelek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Eric J.’nin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

Öte yandan, zanlıların rezidansa giriş yaptığı sırada bir şüphelinin uzun namlulu silahın bulunduğu gitar kılıfını taşıdığı anların güvenlik kamerasına yansıdığı kaydedildi.