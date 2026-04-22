Sarıyer'de organize suç örgütüne operasyon! 6 Şüpheli gözaltında

Yurt dışında bulunan bir şahıs tarafından yönetildiği saptanan örgüte yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 6 şüpheli gözaltına alındı

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Sarıyer'de organize suç örgütüne operasyon! 6 Şüpheli gözaltında
Yayınlanma:

Olay, 18 Nisan Cumartesi günü sabah saatlerinde Bahçeköy Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. İşine gitmek üzere evinden çıkan 50 yaşındaki Sami B., aracının yanındayken kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Bacağına isabet eden 6 mermiyle yaralanan Sami B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde 6 adet boş kovan ele geçirilirken, failin olay yerinden kaçtığı belirlendi.

YURT DIŞI BAĞLANTILI ÖRGÜTE EŞ ZAMANLI BASKINLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, saldırının ardından başlattığı derinleştirilmiş soruşturmada eylemin ferdi bir olay olmadığını, organize bir suç örgütüyle bağlantılı olduğunu tespit etti. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda, saldırı talimatının yurt dışında bulunan bir örgüt liderinden geldiği saptandı.

Soruşturmanın ilk aşamasında saldırıyı gerçekleştiren 1 şüpheli yakalanırken, genişletilen operasyon kapsamında dün 5 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabancaya el konuldu. Gözaltına alınan toplam 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri ve örgüt şemasına yönelik incelemeler devam ediyor.

