Şarkıcı Aleyna Kalaycığlu gözaltına alınmıştı: Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin faili belli oldu
Ümraniye'de ayrıldığı sevgilisi şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak isteyen rapçi Vahap Canbay'a arabuluculuk yapan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin faili belli oldu.
İstanbul Ümraniye'de 19 Mart gecesi meydana gelen olayda, rapçi Vahap Canbay ile eski sevgilisi şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak isteyen 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Sıddık Sokak'taki stüdyonun önünde bekleyen gruba çakarlı lüks araçlarla gelerek ateş açan şüphelinin, ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu belirlendi.
Cinayet zanlısı olay yerinden kaçarken polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.
BARIŞTIRMA BULUŞMASI KANLI BİTTİ
Olay günü Canbay & Wolker grubunun üyelerinden rapçi Vahap Canbay, bir süre önce yollarını ayırdığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden bir araya gelmek istedi. Canbay, Kalaycıoğlu ile diyaloğu iyi olan arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan arabuluculuk yapması için yardım talep etti.
Bunun üzerine Kundakçı, Vahap Canbay ve Yalçın isimli diğer bir şarkıcı arkadaşıyla birlikte Aleyna Kalaycıoğlu'nun Ümraniye'de çalıştığı stüdyonun önüne giderek araç içerisinde beklemeye başladı.
Grup stüdyo önünde beklediği sırada, olay yerine çakarlı lüks araçlardan oluşan bir konvoy geldi. Araçtan inen şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu, grubun bulunduğu otomobilin camına vurarak kapıyı açtı. Vahap Canbay'ın aşağı inmesinin ardından şüpheli, araç içerisine ateş açtı. Ağır yaralanan genç futbolcu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
FAİL ÜNLÜ İŞ ADAMININ OĞLU ÇIKTI, ALEYNA GÖZALTINDA
Cinayetin ardından inceleme başlatan emniyet güçleri, saldırganların çakarlı araçlarla olay yerine geldiği anlara ait güvenlik kamerası görüntülerini tespit etti. Yapılan kimlik tespiti sonucunda, silahı ateşleyen kişinin ünlü armatör ve eski spor kulübü başkanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu kesinleşti.
Ekipler firari zanlıyı yakalamak için arama çalışmalarını sürdürürken, olayın kilit isimlerinden şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı.
"OĞLUM İYİLİK YAPMAK İSTERKEN ÖLDÜ"
Adli Tıp Kurumu önünde cenazeyi teslim almak için bekleyen acılı baba Cemil Kundakçı, oğlunun Kars 36 Spor'da futbol oynadığını ve bayram tatili için İstanbul'a geldiğini ifade etti. Olayın gelişimini anlatan Kundakçı, şunları söyledi:
"Benim oğlum 21 yaşında. Kars 36 Spor'da top oynuyor. Daha bu sene yeni yolladım, 2-3 ay oldu oraya gideli. Bayram vesilesiyle üç gün tatile geldi. Oğlumun sanatçı arkadaşları var. Bu Bağcılar kökenli rapçi çocuklar var, Canbay & Wolker ikilisi. Bunlarla abi-kardeş, dost. Bunların içerisinde Vahap Canbay'ın Aleyna Kalaycıoğlu diye gene şarkıcılık yapan bir sevgilisi var. Bunlar 15-20 gün önce ayrılmışlar. Aleyna Kalaycıoğlu, oğlum Kubilay'ı biliyorum yani, diyalogları iyiydi, severdi. İyi bir diyalogları vardı. Vahap Canbay da kardeşi gibi sever oğlumu. Oğlumdan rica ediyorlar. Diyorlar ki 'Aleyna ablan seni sever, bizi onunla konuştur, ben barışmak istiyorum, görüşmek istiyorum' şeklinde bir talep oluşuyor. Ve oğlum dün akşam yanında Vahap Canbay ve gene şarkıcı arkadaşları eğer yanlış hatırlamıyorsam ismi Yalçın'dı oğlumla beraber Aleyna'nın Ümraniye'deki çalıştığı stüdyonun oraya gidiyorlar" diye konuştu.
Saldırı anına ve zanlıya yer bildiriminin kim tarafından yapıldığına dair şüphelerini dile getiren baba Kundakçı, sözlerine şöyle devam etti:
"Orada arabada beklerlerken, isminin Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğunu öğrendiğim Diyarbakırlı bir iş adamının oğlu geliyor, arabanın camına vuruyor, kapıyı açıyor. Vahap Canbay aşağı iniyor. O ara artık ne yaşandı aralarında bilmiyorum, bu şahıs ateş ediyor. Ateş edince kurşun oğluma geliyor. Vücudunun bir tarafından giriyor öbür tarafından çıkıyor ve oğlum hastanede rahmetli oldu. Ağır bir şekilde hastaneye kaldırılıyor, rahmetli oldu. Yani iki kişi arasında iyilik yapmaya çalışırken benim oğlum rahmetli oldu. Pırıl pırıl gencecik bir çocuk. Ve bu gelen şahıs buraya nasıl geldi? Oğlumla Vahap Canbay'ların orada olduğunu kim söyledi buna? Birinden bilgi aldı. Bu bilgiyi kimden alabilir? Aleyna Kalaycıoğlu'ndan alabilir veya Aleyna Kalaycıoğlu'nun bildiğim kadarıyla annesi, Vahap Canbay ile kızının görüşmesini istemiyormuş. Ve sosyal medya üzerinden bu oğlumu vuran şahıs ile görüşmeleri oluyormuş. Bunun bilgisini aldım. Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi yönlendirmiş olabilir. Aleyna Kalaycıoğlu'nun yaptırdığını pek zannetmem, yani tahmin etmiyorum oğlumu sevdiği için tahmin etmiyorum. Ama her şey olabilir" dedi.
"DENİZ YOLUYLA KAÇIRILMA İHTİMALİ YÜKSEK"
Şüphelinin kaçış güzergahına dikkat çeken ve failin babasına da seslenen Cemil Kundakçı, deniz yolu uyarısında bulundu:
"Benim oğlum öldü. Aleyna Kalaycıoğlu dahil şu an ortada yok. Çıkacak, neyse konu anlatacak. Konuyu biliyor çünkü. Hatta arabada kamera görüntüleri varmış, sanırım yasak gelmiş. Kamera görüntülerinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun çığlık sesine benzer bir çığlık sesi duyuluyor. Sanırım ateş etme olayından sonra bu oluyor, çığlık sesi duyuluyor. Yani Aleyna Kalaycıoğlu bu konuyu biliyor. Vuran kişi kaçmış, vuran kişi hala yakalanmadı. Ve benim aldığım bilgilere göre deniz yoluyla kaçırılma ihtimali yüksek. Deniz yoluna adaletin, kanunun dikkat edip araştırması lazım acilen. Çakarlı araçla gelmişler. Bu şahsın yakalanması lazım. Şüphelinin babası spor kulübü başkanlığı yapmış. Benim oğlum da sporcuydu. Çıkacak diyecek ki: 'Bunu benim oğlum yaptı, buyurun oğlumu teslim ediyorum. Diyecek ki, gençlere ilgi gösteren bir insanın oğlu genç katili, bir sporcu katili. Çıkacak oğlunu teslim edecek. Oğlumun kanı yerde kalmayacak" diye konuştu.
Gözyaşlarına boğulan eşinin ayakta duramadığını belirten acılı baba, yetkililere son olarak şu sözlerle seslendi:
"Oğlumu vuran kişi cezasını alacak. Kanun onu çıkarmalı ortaya. Ben kanuna, adalete güveniyorum. Rica ediyorum, rica ediyorum. Devlet görevlilerinin de çocukları var, evlatları var. Kendi evlatlarına yapılmış gibi düşünerek bu konuyu, oğlumun katilini bulsunlar, cezasını versinler. Bir baba olarak rica ediyorum, babalardan rica ediyorum. Benim eşim ağlıyor, ayakta duramıyor. Anneler var, kanunda görevli olan eşlerini zorlasınlar, zorlasınlar üzerine gitsinler bu olayın. Oğlumun katili çıksın ortaya. Sizlerden de rica ediyorum, ne olur kapatmayın bu olayı. Gidin üzerine, üzerine gidin çıksın bu ortaya" ifadelerini kullandı.