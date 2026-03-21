Şarkıcı Aleyna Kalaycığlu gözaltına alınmıştı: Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin faili belli oldu

Saldırı anına ve zanlıya yer bildiriminin kim tarafından yapıldığına dair şüphelerini dile getiren baba Kundakçı, sözlerine şöyle devam etti:

"Orada arabada beklerlerken, isminin Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğunu öğrendiğim Diyarbakırlı bir iş adamının oğlu geliyor, arabanın camına vuruyor, kapıyı açıyor. Vahap Canbay aşağı iniyor. O ara artık ne yaşandı aralarında bilmiyorum, bu şahıs ateş ediyor. Ateş edince kurşun oğluma geliyor. Vücudunun bir tarafından giriyor öbür tarafından çıkıyor ve oğlum hastanede rahmetli oldu. Ağır bir şekilde hastaneye kaldırılıyor, rahmetli oldu. Yani iki kişi arasında iyilik yapmaya çalışırken benim oğlum rahmetli oldu. Pırıl pırıl gencecik bir çocuk. Ve bu gelen şahıs buraya nasıl geldi? Oğlumla Vahap Canbay'ların orada olduğunu kim söyledi buna? Birinden bilgi aldı. Bu bilgiyi kimden alabilir? Aleyna Kalaycıoğlu'ndan alabilir veya Aleyna Kalaycıoğlu'nun bildiğim kadarıyla annesi, Vahap Canbay ile kızının görüşmesini istemiyormuş. Ve sosyal medya üzerinden bu oğlumu vuran şahıs ile görüşmeleri oluyormuş. Bunun bilgisini aldım. Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi yönlendirmiş olabilir. Aleyna Kalaycıoğlu'nun yaptırdığını pek zannetmem, yani tahmin etmiyorum oğlumu sevdiği için tahmin etmiyorum. Ama her şey olabilir" dedi.