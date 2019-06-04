Ünlü müzisyen Alpay hakkında, sahne aldığı mekanda; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve Berkin Elvan'ın fotoğrafları gösterildiği ve 'terör örgütü üyelerini övdüğü ve devleti aşağıladığı' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Şarkıcı Alpay, müzik kariyerinin 50'nci yılını 22 Mart'ta Zorlu PSM'de verdiği konserle kutladı. Konser sırasında, sahnede Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve Berkin Elvan'ın fotoğrafları gösterildi.



Sabah'ın haberine göre, bu sırada Alpay, "Sıradaki şarkım, devlet tarafından zalimce katledilen bu güzel insanlara gelsin" dedi.



O Gün konseri izleyen bir kişi, polis merkezine giderek Alpay'ın terör örgütü üyelerini övdüğü ve devleti aşağıladığı iddiasıyla sanatçıdan şikayetçi oldu. Seyircinin ihbarı sonrası, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kendisine terör soruşturması başlatılmasının ardından Duvar’dan Anıl Mert Özsoy'a konuşan ünlü şarkıcı Alpay, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri tarafından katledilen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarıyla, Gezi direnişinde hayatını kaybeden Berkin Elvan’a şarkı ithaf etmenin neyi terör? Ben şarkıyı ithaf ettiğimde salondakiler ayakta alkışladılar. Eğer Gezmiş ve arkadaşlarına, Berkin Elvan’a şarkı ithaf etmek, Gezi direnişini savunmak terörse ben teröristim. Bunu her yerde söylerim” ifadelerini kullandı.



Alpay, hukuki yollara başvuracağını belirtti.