Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturmasında şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Simge Sarıyar
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında işlem başlatılan Edis'in, dün akşam saatlerinde yurt dışına çıktığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada; 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'Kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'Fuhşa teşvik ve aracılık etme' ile 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçlamaları yöneltildi. Toplam 25 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda şu ana kadar 19 şüpheli gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜ İSİMLER

Emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınanlar arasında kamuoyunun yakından tanıdığı isimler yer aldı. Şarkıcılar Murat Dalkılıç ve Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, boksör Adem Kılıçcı, Kemal Doğulu ve 'Terzi' isimli mekanın işletmecisi iş adamı Hakan Tunçelli gözaltına alınan isimler arasında bulunuyor.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer şüpheliler ise şunlar: Furkan Koçan, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Murat Öztürk, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın ve Buse Görkem Narcı.

